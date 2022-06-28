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لبنان

بري إستقبل السفيرين التونسي والتركي ورئيسة التجمع الدولي لهيئات حقوق الانسان

Lebanon 24
28-06-2022 | 08:23
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية سفير تونس لدى لبنان بوراوي الإمام حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .  

كما عرض بري الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية التركية خلال استقباله سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي.  
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وبعد الظهر استقبل بري رئيسة التجمع الدولي لهيئات حقوق الانسان رئيسة الشبكة العربية لحقوق الانسان رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر السيدة مريم العطية على راس وفد قطري بحضور الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقايةمن التعذيب برئاسة الدكتور فادي جرجس. الوفد عرض مع رئيس المجلس برنامج عمل الشبكة العربية لحقوق الإنسان ودعمها عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان وتأمين مقر لها.  

كما إستقبل رئيس المجلس العميد منير شحادة.  

على صعيد آخر ابرق بري للملك عبدالله الثاني ملك المملكة الهاشمية الأردنية معزياً بضحايا حادثة العقبة كما ابرق للغاية نفسها لنظيره الأردني عبد الكريم الدغمي.  

وكان قد تلقى برقية جوابية من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون شكره فيها على تهنئته بإعادة إنتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.  

ولمناسبة إنتخابه رئيساً للمجلس النيابي لولاية جديدة تلقى الرئيس بري برقية من امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.  
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