المال الانتخابي... هذا ما كشفه أحد النواب المسيحيين!

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شكّلت مطالبة النائب زياد حواط عبر برنامج تلفزيوني باستمرار المال السياسي الى ما بعد الانتخابات النيابية صدمة كبيرة لدى المتابعين الذين نشطوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحميل النائب اعترافاً خطيرا لطالما تهرّب منه جميع المرشحين للاستحقاق النيابي.ولدى سؤال حواط عن هل حقاً تمّ صرف مبالغ مالية ضخمة في جبيل اجاب: "اوف كيف لكان"؟ ونفى ان يكون لخصمه دوراً في المال الانتخابي - اي "الوطني الحر" واكتفى بالقول: الاخرون دفعوا .. ما بدنا نسمي!