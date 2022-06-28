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لبنان

حملة مداهمة لامن الدولة في شارع المصارف في صيدا

Lebanon 24
28-06-2022 | 08:35
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نفذت دورية من مكتب مديرية امن الدولة في صيدا حملة مداهمات على الصرافين غير شرعيين في شارع المصارف في صيدا الذين تواروا عن الانظار فور حضور الدورية  الى المكان . 

يذكر ان ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقرار سعره مقابل العملة الوطنية جعل من السوق الموازية تنشط في هذا المجال وتكاثر ما يسمى بالصرافين غير الشرعيين مستغلين عدم استقرار سعر الدولار والتلاعب بصرفه . 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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