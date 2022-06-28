الجميّل: لعدم تضييع الوقت وتشكيل حكومة فوراً

Advertisement

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير المصري ياسرعلوي وجرى البحث في آخر المستجدات .اللقاء حضره النائب نديم الجميّل، عضو المكتب السياسي الوزير السابق الآن حكيم ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبد الله وحذر خلاله رئيس الكتائب من خطورة الانسياق الى منطق الاّ حكومة قبل الانتخابات الرئاسية مشيراً الى ان تضييع الوقت في هذه الظروف الخطيرة التي تمر فيها البلاد يعتبر قاتلاً للبنانيين الذين يعانون على اكثر من صعيد مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة في اسرع وقت توقف الانهيار.