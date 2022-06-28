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لبنان

سليم استقبل وكيل وزارة الدفاع الإيطالية

Lebanon 24
28-06-2022 | 08:29
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ستقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم وكيل وزارة الدفاع الإيطالية جورجيو مولي على رأس وفد، ترافقه السفيرة الايطالية نيكوليتا بومباردي. وتناول اللقاء العلاقات بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين والمشاركة الفاعلة لإيطاليا في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، وموضوع التجديد لليونيفل ولاية اضافية بدءا من ايلول المقبل.
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وشكر وزير الدفاع ايطاليا على كل ما تقدمه للمؤسسة العسكرية في مجالات التعاون العسكري كافة والدور الذي تلعبه في اطار القوات الدولية ، وأكد في هذا الاطار حرص لبنان على استمرار  اليونيفل  في اداء مهامها دون اي تعديل، وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي .

من جهته، أكد المسؤول الايطالي على وقوف بلاده الى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش اللبناني، ناقلا شكر بلاده للوزير سليم على جهوده من اجل تمديد  اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين في آذار الماضي، معربا عن استعداد بلاده لتقديم ما يلزم من المساعدات للجيش اللبناني.

 وفي ختام الاجتماع، جرى تبادل للهدايا التذكارية.
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