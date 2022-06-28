المالية : استمرار قبض مستحقات الانتخابات النيابية من صناديق المحتسبيات

أعلنت وزاره المالية في بيان انه في "امكان رؤساء الاقلام والكتبه الذين شاركوا في العمليه الانتخابيه خلال العام 2022 الاستمرار في قبض مستحقاتهم من صناديق المحتسبيات المحليه في كافه المحافظات والاقضيه ومن دائره المحاسبه والصناديق في بيروت خلال يومي الاربعاء والخميس في 29 و 30 حزيران، علما انه تم لغاية الساعة دفع مستحقات حوالي 11000 موظف من اصل 14200.

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