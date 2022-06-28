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لبنان

ميقاتي ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المختصة بالأمن الغذائي

Lebanon 24
28-06-2022 | 09:25
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رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المختصة بالأمن الغذائي شارك فيه وزير الدفاع العميد موريس سليم، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية .
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