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لبنان

المدارس الخاصة تطلب "الفريش" دولار بمفعول رجعي!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2022 | 09:38
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تفاجأ بعض الأهالي بقيام عدد من المدارس الخاصة بطلب مبلغ 50 دولار "فريش" منهم إضافة على المبلغ الذي سبق ودفعوه كرسم تسجيل للعام الدراسي المقبل، كمفعول رجعي على المبلغ الأصلي. وبررت إدارة هذه المدارس طلبها هذا بأنّ سعر الدولار اليوم يتغير وعليهم مجاراة الارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات والاتصالات.
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