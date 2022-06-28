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لبنان

السفير الاسباني زار مركز العزم الثقافيّ و شارك في إفتتاح معرض للصور

Lebanon 24
28-06-2022 | 09:51
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قام  السفير الاسباني في لبنان "خوسيه ماريا فيري ديلا بينا" يرافقه  قنصل اسبانيا في لبنان  "حسام قبيطر" ورئيس غرفة التجارة والصناعة  والزراعة في الشمال "توفيق دبوسي" بزيارة مركز "العزم الثقافي-بيت الفن" في الميناء ، وكان باستقباله مدير عام جمعية العزم والسعادة السيد "رياض علم الدين" ومدير بيت الفن  "عبد الناصر ياسين" ومسؤولة التخطيط والتمويل في جمعية العزم والسعادة فانيسا كامبوس يكن.
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وجال السفير الاسباني  في  أرجاء مركز العزم الثقافي  مطلعا  على أهميته التراثيّة والثقافيّة  كما اطلع  أيضا  على عرض فيلم  مصوّر لأعمال وأنشطة جمعية العزم والسعادة. 
 

ثم شارك الجميع  في إفتتاح  معرض للصور تحت عنوان" اسفار علي باي العباسي في لبنان ."
وقد تضمن المعرض صورا تحاكي حياة الرّحالة علي باي الذي انتقل بين الدول العربيّة والاوروبيّة  في العصر الاندلسي 

يذكر أنّ  المعرض سيستمر حتى الحادي عشر من شهر تموز القادم
 
 
 
 
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