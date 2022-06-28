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لبنان

ابن الـ17 عاما... هكذا فارق الحياة

Lebanon 24
28-06-2022 | 10:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "مهدي حسين رياض مظلوم" (١٧ عاما)، بعد ان صدمته سيارة مجهولة المواصفات عند مدخل بلدة بريتال. 
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بريتال

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