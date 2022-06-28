وزير البيئة يُعلن عن تنظيم معالجة النفايات الطبية

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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين اليوم عن إطلاق مشروع "تدوير" المموّل من الاتحاد الأوروبي والذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة البيئة. وأوضح في تصريح "أننا سنعمل عبر هذا المشروع خلال العامين المقبلين على وضع اسس لإدارة جيدة وتنظيم أفضل لمعالجة انواع مختلفة من النفايات والمخلفات غير المنزلية كالنفايات الالكترونية ومخلفات الورق والكرتون ونفايات المسالخ والنفايات الطبية".ولفت وزير البيئة إلى "أن اجتماعاً عُقد اليوم مع وزير الصحة فراس أبيض وتمّ في خلاله مناقشة واقع إدارة النفايات الطبية ونفايات النظام الصحي والمقدرة بحوالى ٧٠٠٠ طن سنوياً من النفايات الطبية المعدية وكذلك الطبية السامة والأدوية المنتهية الصلاحية والتي تشوب معالجتها كثير من المشاكل والتي تفاقمت مع الأزمة المالية التي تعصف بالنظام الصحي"، مضيفاً "لقد عرض فريق العمل واقع القطاع وناقشنا الحلول العلمية والتي ستتضمن وضع معايير جديدة للمعالجة وطرق جدية للمراقبة والتدقيق من قبل وزارة البيئة ووزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات والبلديات والمؤسسات والجمعيات العاملة في هذا القطاع"، مشيراً إلى "أن الاشهر المقبلة ستحمل تغيّرات ايجابية في تنظيم معالجة النفايات الطبية والصحية".