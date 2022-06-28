الأفران تتوقف عن العمل في مناطق البقاع

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توقفت معظم الأفران في بعلبك والبقاع الاوسط والغربي عن العمل، وفي الاطار أكد صاحب "أفران شمسين" في البقاع احمد القادري أن "الأقفال هو بسبب فقدان مادة الطحين المدعوم، فافران شمسين استلمت عن شهر حزيران 280 طنا من الطحين من اصل 526 طنا وهي الحصة المخصصة لها.لذلك اجبرنا اليوم على إقفال جميع فروعنا وصالاتنا في بدنايل وكسارة وبعلبك بعد نفاذ الكميات المخصصة من الطحين".