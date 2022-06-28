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لبنان

بسلك نحاسي موصول على سيارته... عسكري يحاول الانتحار (صور)

Lebanon 24
28-06-2022 | 10:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المدعو"ا.ط" وهو عسكري في قوى الامن الداخلي بربط عنقه بسلك نحاسي موصول على سيارته محاولاً انهاء حياته وذلك في منطقة جبل البداوي.
 
ولحسن الحظ، قام شباب المنطقة باستدراك الموضوع والتمكن من منعه عن متابعة محاولة الانتحار.
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وفي المعلومات، أقدم "أ.ط" على هذا الفعل بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة والدقيقة التي يمر بها.
 
 
 
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