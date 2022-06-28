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لبنان

بسبب الازمة الاقتصاديّة... لبنان يتصدر قائمة جديدة ما هي؟

Lebanon 24
28-06-2022 | 10:44
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نشرت شركة "ستاتيستا" تقرير "غالوب" عن مستويات الغضب في أكثر من 100 دولة حول العالم، عن النصف الثاني من العام 2021 وبداية العام 2022.

وبحسب التقرير فقد احتل لبنان المرتبة الأولى في قائمة أكثر الشعوب غضباً تليه تركيا ثم أرمينيا ليأتي العراق رابعاً وأفغانستان خامساً.
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ووجد غالوب أن 49 بالمئة من الناس في لبنان، قد عانوا من الغضب في اليوم السابق للاستطلاع، وهو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم.  
 
ويقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، إنّ الظروف التي يمر بها الشعب اللبناني تجعله حكماً من بين الشعوب الأكثر غضباً ونقمةً، فالعملة الوطنية فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ومعدّل البطالة ارتفع إلى أكثر من 38 بالمئة، في حين سجّل مؤشر التضخم 250 بالمئة خلال فترة سنتين.
 
(سكاي نيوز)
 
 
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