اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب صور.. ماذا يجري؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشتباك مسلح في منطقة الحنية - جنوب صور، بين عدد من الاهالي.

وأشارت المعلومات الى سقوط عدد من القتلى خلال هذه الاشتباكات.

ووجه اهالي المنطقة الدعوات الى الجيش للتوجه الى مكان الاشتباكات والعمل على تطويقها.