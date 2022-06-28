التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة

ارتفع منسوب التوتر في منطقة الحنيّة - جنوب صور، حيثُ اندلعت اشتباكات عنيفة بين عددٍ من الأهالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

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وأفادت المصادر الميدانية بأنّ الجيش استقدم قوّة كبيرة للتدخل وفضّ الإشكال، مانعاً العائلات من الخروج من المنازل وسط إطلاق النار.

وبحسب المُعطيات الأخيرة، فإنّه لا صحة للمعلومات المتداولة عن سقوط قتلى، لكن المصادر أكدت سقوط عددٍ من الجرحى وقد وصفت حالة بعضهم بالحرجة.

في غضون ذلك، أفيد بأنّ النيران اشتعلت بمنزل وسيارة في البلدة، وقد مُنعت في بادئ الأمر سيارات تابعة للدفاع المدني من الوصول لإخماد الحريق. إلا أنه لاحقاً، عمل الجيش على تأمين وصول آليات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنعا تمدّدها.

كذلك، أفيد أيضاً عن تعرض سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني لإطلاق النار أثناء نقلها المصابين من مكان الاشتباك.