Advertisement

لبنان

التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة

Lebanon 24
28-06-2022 | 11:26
A-
A+
Doc-P-966607-637920380966152795.jpg
Doc-P-966607-637920380966152795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع منسوب التوتر في منطقة الحنيّة - جنوب صور، حيثُ اندلعت اشتباكات عنيفة بين عددٍ من الأهالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
Advertisement
وأفادت المصادر الميدانية بأنّ الجيش استقدم قوّة كبيرة للتدخل وفضّ الإشكال، مانعاً العائلات من الخروج من المنازل وسط إطلاق النار.
 
وبحسب المُعطيات الأخيرة، فإنّه لا صحة للمعلومات المتداولة عن سقوط قتلى، لكن المصادر أكدت سقوط عددٍ من الجرحى وقد وصفت حالة بعضهم بالحرجة.
 
في غضون ذلك، أفيد بأنّ النيران اشتعلت بمنزل وسيارة في البلدة، وقد مُنعت في بادئ الأمر سيارات تابعة للدفاع المدني من الوصول لإخماد الحريق. إلا أنه لاحقاً، عمل الجيش على تأمين وصول آليات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنعا تمدّدها.
 
كذلك، أفيد أيضاً عن تعرض سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني لإطلاق النار أثناء نقلها المصابين من مكان الاشتباك.
 
وأوضحت مصادر في البلدة لـ"لبنان24" أن الخلاف بدأ على خلفية ركن سيارة، وقد تطور إلى إطلاق نار، وبالتالي نحو اشتباكات مُسلّحة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2022-06-28
16:55 | 2022-06-28
16:41 | 2022-06-28
15:22 | 2022-06-28
15:01 | 2022-06-28
14:56 | 2022-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website