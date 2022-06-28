رسائل وأموال تصلُ إلى المواطنين.. ما قصّتها؟

شهدت مكاتب تحويل الأموال في مدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حركة ناشطة، وذلك بعد ورود رسائل نصيّة إلى هواتف عدد كبير من المواطنين تفيدُ بإمكانية قبض المساعدة الإجتماعية المُقدّمة من "أمان" و "البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً" (NPTP).

Advertisement