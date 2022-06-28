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لبنان

رسائل وأموال تصلُ إلى المواطنين.. ما قصّتها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2022 | 11:44
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شهدت مكاتب تحويل الأموال في مدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حركة ناشطة، وذلك بعد ورود رسائل نصيّة إلى هواتف عدد كبير من المواطنين تفيدُ بإمكانية قبض المساعدة الإجتماعية المُقدّمة من "أمان" و "البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً" (NPTP).
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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