حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1109423.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10464.