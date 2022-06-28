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لبنان

قرارٌ من وزير الأشغال بشأن البضائع في المرافئ.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
28-06-2022 | 12:03
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اجتماعاً اليوم، مع المدير العام للنقل البري والبحري  ومدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر والرئيس المدير العام بالتكليف لادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، تخلله عرض لأوضاع المرافىء والمشاريع والخطط المستقبلية وما يرتبط بالتعاون والتنسيق والتكامل في كافة المجالات لا سيما بين مرفأي بيروت وطرابلس.
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وأعطى حميه توجيهاته لتقديم كافة التسهيلات للتجار والعملاء اللبنانيين والسرعة بتفريغ السفن واخراج البضائع من المرافىء حرصاً على سلامة الامن الغذائي، لافتاً الى ان "التأخير في إخراجها سيزيد من نسبة الرسوم نتيجة تخزينها وبالتالي ستكون الكلفة عالية على المواطن".
 
 
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