إلى المواطنين.. بيانٌ مهم من "الضمان الاجتماعي"

أعلنت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، "إعادة فتح أبوابها في كل مديريات الصندوق ومكاتبه أمام المضمونين والمراجعين والمؤسسات، اعتبارا من صباح غد الأربعاء".



وطلبت المديرية من "مستخدمي الصندوق الالتحاق بمكاتبهم، وفقا للدوام الرسمي المعمول به لمتابعة عملهم كالمعتاد".

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