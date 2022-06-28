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لبنان

جديد "دولار صيرفة".. هل تغيّرت التسعيرة اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2022 | 12:59
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أفادت مصادر مصرفيّة بأن مصرف لبنان لم يُصدر، اليوم، تسعيرة جديدة للدولار على منصة "صيرفة"، وذلك بسبب الإضراب الذي نفذه موظفوه، اليوم الثلاثاء.
ووفقاً للمعلومات، فقد جرى، اليوم، تثبيت سعر المنصة على 25300 ليرة لبنانية، وهو السعر الذي صدر، يوم أمس. 
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وأكدت المصادر أن كل العمليات المالية المرتبطة بالدولار سيجري تسجيلها ضمن المنصة حُكماً، ومن المقرر أن تصدر تسعيرة جديدة يوم غدٍ الأربعاء.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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