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لبنان

معملٌ كهربائي يتوقف تماماً عن العمل.. بيانٌ يكشف التفاصيل

Lebanon 24
28-06-2022 | 13:31
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أوضحت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان، أنه "حرصاً منها على سلامة منشآتها الكهرومائية ولضمان استمرارية الانتاج وخدمة المواطنين، فقد قامت خلال يوم البارحة واليوم الثلاثاء في 28 حزيران باستبدال المولد الاحتياطي القديم لمعمل بولس ارقش الذي يغذي مضخات واجهزة هذا المعمل بآخر جديد، مما اضطرها لعزل المعمل ولتوقيف كلي لمولدات المعمل لمدة 8 ساعات يوميا وذلك بالتنسيق مع مصلحة التنسيق في مؤسسة كهرباء لبنان".
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وختم البيان: "لقد تمت هذه العملية بنجاح تام مما يؤمن الخدمة المستدامة للمواطنين، فاقتضى التوضيح".
 
 
 
 
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