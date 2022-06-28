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لبنان

خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2022 | 13:39
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قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ"لبنان24" إنّ "الفاتورة الجديدة للإتصالات ستُحسب بالليرة اللبنانية، وذلك بناء لمنصّة صيرفة"، موضحاً أن "الفاتورة الحالية للخليوي تحتسب بقسمتها على 3 وضربها على سعر دولار صيرفة".
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وأردف: "إذا كانت خدمة الإنترنت التي تقدم 500 ميغابايت توازي 10 دولارات الآن، فإنه بعد الأول من تموز ستُصبح 3.33 دولاراً، وبالتالي سُيحتسب هذا الرقم على أساس سعر صيرفة الذي يبلغ 25300 اليوم. وعليه، فإن الخدمة ستصبح بـ84 ألف ليرة تقريباً، بعدما كانت تُكلف المواطن سابقاً 15000 ليرة على أساس دولار 1500 ليرة". 

ولفت القرم إلى أنه "يجب التعامل مع الأرصدة بالعملة الوطنية لأنه جرى تحويلها في وقتٍ سابق من الدولار إلى الليرة"، وتابع: "كل الفواتير تُحسب بالليرة وهي ستتغير بناء لصيرفة. من الممكن أن تتراجع في حال تراجع سعر المنصة ومن الممكن أن تزداد في حال ارتفع، وكل ذلك مرهونٌ بحركة سعر الدولار".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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