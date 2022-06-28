خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز

قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لـ"لبنان24" إنّ "الفاتورة الجديدة للإتصالات ستُحسب بالليرة اللبنانية، وذلك بناء لمنصّة صيرفة"، موضحاً أن "الفاتورة الحالية للخليوي تحتسب بقسمتها على 3 وضربها على سعر دولار صيرفة".

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وأردف: "إذا كانت خدمة الإنترنت التي تقدم 500 ميغابايت توازي 10 دولارات الآن، فإنه بعد الأول من تموز ستُصبح 3.33 دولاراً، وبالتالي سُيحتسب هذا الرقم على أساس سعر صيرفة الذي يبلغ 25300 اليوم. وعليه، فإن الخدمة ستصبح بـ84 ألف ليرة تقريباً، بعدما كانت تُكلف المواطن سابقاً 15000 ليرة على أساس دولار 1500 ليرة".