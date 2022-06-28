قام بعمليات نشل وسلب مدعياً صفة أمنية.. وهكذا كان مصيره

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 27 / 6 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود، المواطن (ك.ع) لقيامه بعمليات نشل أشخاص وسلبهم مدعياً صفة أمنية بالاضافة إلى تعاطيه المخدرات وقد اعترف أنه خلال العشرة أيام الفائتة قام بثماني عمليات نشل أشخاص في منطقة الدورة مستخدماً دراجة نارية وهو من أصحاب السوابق الجرمية. وقد ضبطت بحوزته الدراجة النارية المستخدمة في عمليات النشل ومبلغ من المال.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.