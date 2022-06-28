الاعتداء على أحد العسكريين في زغرتا.. هذه القصّة الكاملة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الاعتداء على العريف ايلي الزين من قبل بعض الشبان المقربين من رئيس بلدية زغرتا - اهدن أنطونيو فرنجية، وذلك على خلفية تسطيره محضر ضبط بحق أحد المخالفين في أعمال البناء.

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وفي التفاصيل التي حصل عليها "لبنان24"، فقد انتشرت في الفترة السابقة للانتخابات النيابية في مختلف المناطق اللبنانية مخالفات بناء تم ضبط بعضها في حين لم يتم العمل على ايقاف البعض الآخر منها. وفي التفاصيل التي حصل عليها، فقد انتشرت في الفترة السابقة للانتخابات النيابية في مختلف المناطق اللبنانية مخالفات بناء تم ضبط بعضها في حين لم يتم العمل على ايقاف البعض الآخر منها.

وبحسب المصادر، فإن المخالفة التي سببت الاشكال في زغرتا، سبق وخضعت لقرار قضائي. وعلى ما يبدو، فإن ذاك القرار لم يعجب بعض الجهات السياسية التي تواصلت مع القاضي الذي أصدره، وتمنت منه التراجع عنه، معتبرة أن عدم التراجع قد يؤدي إلى إشكال دموي.

ووفقاً للمعلومات، فقد قام بعض الشبان باطلاق النار في محيط المبنى المذكور، وقد تم تسليم من تعرض للعريف ايلي الزين الى الجهات المختصة لمحاسبته وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.