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لبنان

"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2022 | 14:32
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قالت مصادر مسؤولة في شركة "تاتش" لـ"لبنان24" إن عملية نقل الدولارات عبر خطوط الهواتف ستستمرّ بشكل طبيعي بعد يوم الأول من تمّوز الذي سيشهد بداية التعرفة الجديدة للإتصالات في لبنان.
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وأضافت المصادر: "قبل شهرين، رأى المواطنون أن رصيد خطوطهم أصبح بالليرة اللبنانية بعدما كان بالدولار الأميركي. فعلى سبيل المثال، جرى تحويل رقم 100 دولار إلى 150ألف ليرة لبنانية على أساس دولار 1500 ليرة".

وتابعت: "بعد الأول من تموز، فإن أرصدة الليرة على هواتف المواطنين ستبقى كما هي، أي أنها لن تنقص أبداً. فمثلاً، من لديه 150 ألف ليرة في خطه يوم 30 حزيران (اليوم الأخير للتعرفة القديمة)، سيرى الرقم نفسه بعد البدء بالتسعيرة الجديدة في الأول من تموز، أي أنه سيرى 150 ألف ليرة تماماً". 

وكشفت المصادر أن "شركة تاتش ستُعيد جميع الأرصدة إلى الدولار بعد 1 تموز، بمعنى أن المواطن لن يرى رصيده بالليرة، بل سيراه كما السابق، بالدولار". 

وتابعت: "هنا، فإن من كان لديه 150 ألف ليرة، سيرى بعد 1 تموز رصيداً على هاتفه بقيمة 5.92 دولاراً بناء لسعر صيرفة اليوم الذي يناهز 25300 ليرة، علماً أن هذا الرصيد (150 ألف ليرة)، كان يساوي 100 دولارٍ على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية". 

كذلك، لفتت المصادر إلى أن شركة "تاتش" طرحت بطاقات جديدة برصيد 1.67 دولاراً، وبإمكان المواطنين شراؤها وفقاً لسعر صيرفة، أي أنها تُناهز اليوم 42250 ليرة لبنانية (سعر صيرفة اليوم 25300 ليرة لبنانية).
المصدر: خاص "لبنان 24"

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