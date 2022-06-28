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لبنان
خبرٌ عن استهداف مركز أمني في طرابلس.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
28-06-2022
|
14:48
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أفادت مندوبة
"لبنان24"
في الشمال بأنه لا صحة للأخبار المتداولة عن إطلاق نار باتجاه فصيلة درك أبي سمراء - طرابلس.
ووفقاً للمعلومات، فإن إطلاق النار سُمع في محيط الفصيلة، ولم تُعرف أسبابه بعد.
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