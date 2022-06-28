خبرٌ عن استهداف مركز أمني في طرابلس.. ما حقيقته؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنه لا صحة للأخبار المتداولة عن إطلاق نار باتجاه فصيلة درك أبي سمراء - طرابلس.

ووفقاً للمعلومات، فإن إطلاق النار سُمع في محيط الفصيلة، ولم تُعرف أسبابه بعد.