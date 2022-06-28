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لبنان

في كسروان.. رجلٌ وزوجته يتعرضان لحادث مروّع!

Lebanon 24
28-06-2022 | 14:56
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أدى حادث تصادم مساء اليوم على الطريق البحرية عند جسر العقيبة كسروان، إلى إصابة رجل وزوجته في الرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث بزحمة سير على الجسر، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
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