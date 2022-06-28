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لبنان
آخر معلومة عن سعر البنزين.. هل سيرتفع كثيراً يوم غد؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-06-2022
|
15:01
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قالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ
"لبنان24"
إنه "لن يصدر يوم غد أي جدول جديد لأسعار المحروقات"، مشيرة إلى أن "أسعار البنزين والغاز والمازوت ستبقى على حالها يوم غدٍ، وبالتالي لا ارتفاع ولا انخفاض في قيمتها".
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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