آخر معلومة عن سعر البنزين.. هل سيرتفع كثيراً يوم غد؟

قالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنه "لن يصدر يوم غد أي جدول جديد لأسعار المحروقات"، مشيرة إلى أن "أسعار البنزين والغاز والمازوت ستبقى على حالها يوم غدٍ، وبالتالي لا ارتفاع ولا انخفاض في قيمتها".

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