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لبنان

ذخائر ستنفجر في الجنوب.. بيانٌ من الجيش يسرد التوقيت والتفاصيل

Lebanon 24
28-06-2022 | 15:22
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 29 / 6 / 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية:  الضهيرة، مروحين، ميس الجبل، طير حرفا ويارون".
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وأضاف البيان: "كذلك، ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 29 / 6 / 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة".
 
 
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