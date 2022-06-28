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لبنان

نائب "الوطني الحر" يكشف موقفاً بارزاً عن وزارة الطاقة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
28-06-2022 | 16:41
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قال النائب آلان عون أن "التيار الوطني الحر" قد يختار المشاركة في الحكومة في حين أن ذلك قد لا يتحقق أيضاً، وأضاف: "إذا كانت الحكومة مُرضية قد نعطيها الثقة بغض النظر إن شاركنا بها أم لا". 
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال عون: "نحن لسنا بصدد تشكيل حكومة من الصفر ونحن نتحدث عن حكومة شبيهة بالحكومة الحالية تأتي مرحلياً ولا نتمسك بأي حقيبة".
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وتابع: "هناك احتمال كبير تشكيل حكومة جديدة وما نطلبه فقط التعاطي معنا كما يتم التعاطي مع كل الكتل السياسية".
ورداً على سؤال حول إمكانية تخلي "الوطني الحر" عن وزارة الطاقة، قال عون: "ليه لا.. الحقائب ليست حكراً على أحد". 
 
وأردف: "حزب الله شيء ونحن شيء آخر، ويمكن أن نتّفق معه بأمور ولا نتّفق معه بأمور أخرى وهو رأى أنّه من الأفضل أن يسمّي الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة". 
وتابع: "القضاء هو من يحكم ويحسم بأمور الفساد ولحماية القضاء يجب ان يعمل القضاة على ردّ نظرة الاستقلالية. وفي ما خصّ الانهيار، هناك مسؤولية كبيرة مشتركة أدت الى ذلك من المصارف ومصرف لبنان وصولًا إلى الدولة وعلينا توزيع المسؤوليات".
ولفت عون إلى أنّ "الفجوة المالية هي عبارة عن تراكم انفجر الآن تتحمل مسؤوليته كل القوى السياسية ولم يتوقع أحد حجم هذا الانهيار".
وعن مرشح "الوطني الحر" لرئاسة الجمهورية، قال عون: "لم نبحث بعد هذا الموضوع ويجب أن نرى معطيات المعركة وما المطروح والرئيس المقبل عليه أن يأتي بسياق اعطاء ثقة للبلد داخلية وخارجية".
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، لفت عون إلى أنّ الاشارة الاميركية بالنسبة لترسيم الحدود جيدة، وتابع: "لبنان لا يجب أن يكون في أي محور ونحن ساحة لبنانية فقط وكل واحد بيكفيه مشاكله".

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