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لبنان

القديم على قدمه

Lebanon 24
28-06-2022 | 17:21
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القديم على قدمه لدى "الثنائي" حتى في أسماء الوزراء، وكبار الموظفين إلى إشعار آخر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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