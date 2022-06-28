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لبنان
القديم على قدمه
Lebanon 24
28-06-2022
|
17:21
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القديم على قدمه لدى "الثنائي" حتى في أسماء الوزراء، وكبار الموظفين إلى إشعار آخر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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