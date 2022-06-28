25
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اقتراحات لزيادة أجور القطاع العام.. والاضراب مستمر
Lebanon 24
28-06-2022
|
22:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل اضراب القطاع العام المستمر منذ اسبوعين من دون ان يطرح اي من المعنيين حلولا منطقية للازمة. وفي هذا المجال كشفت مصادر مطلعة، التوجه لاتخاذ «المضربين» خطوات تصعيدية اضافية في الايام المقبلة، وفق ما كتبت" الديار".
Advertisement
وفي هذا المجال أكد عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحّال «الاستمرار بالإضراب القائم منذ أسبوعين حتى تحقيق المطالب، وأبرزها تصحيح الرواتب والأجور وبدل النقل ودعم الصناديق الضامنة كما الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية والمستشفى الحكومي». وقال في حديث اذاعي «الخطوات اللاحقة هي اعتصامات أوسع وتحرّك مركزي في بيروت وسنشكّل أكبر تحالف متضامن من المتضرّرين كوحدة ضغط لأنّ انهيار القطاع العام يؤدّي الى انهيار لبنان». وأضاف «معركتنا تكمن في بناء دولة قويّة متكاملة تخدم المواطن والموظف في آن معا».
وكتبت" الاخبار": بناءً على تفويضٍ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا وزير العمل مصطفى بيرم رابطة موظفي الإدارة العامة إلى اجتماع بعد ثلاثة أسابيعٍ من بدء إضرابهم المفتوح احتجاجاً على ما آلت إليه أوضاعهم المعيشية. بحسب مصادر الرابطة، فقد طالبت بتقاضي الرواتب وفق سعر «صيرفة» أو الاحتكام إلى مؤشّر غلاء الأسعار، في حين أن الوزير عرض قسمة الراتب على ثمانية ودفع الحصيلة بالدولار الفريش، وهو ما رفضه ممثلو الرابطة، معتبرين أن لا معيار واضحاً لتقسيم الراتب، والعملية الحسابية لا أساس علمياً لها. تتراوح رواتب العاملين في القطاع العام بين مليون و100 ألف ليرة للفئة الخامسة وما يزيد على 4 ملايين بقليل للفئة الأولى، ووفق طرح بيرم فإن راتب المدير العام (4 ملايين ليرة) على سبيل المثال سيعادل 500 دولار بعدما كان يساوي 2600 دولار قبل عام 2019، لكنّه بالمقابل سيزيد من 137 دولاراً (إذا احتسبنا الملايين الأربعة على سعر صرف دولار السوق الموازية) إلى 500 دولار. الاقتراح الذي عدّه وزير العمل جيّداً قابلته الرابطة باقتراحٍ يقضي بدفع الرواتب كاملةً دون تقسيم وفق سعر الدولار المصرفي ليعادل راتب المدير العام مثلا حوالي الـ 1000 دولار. وسيكون هذا الطرح مدار بحثٍ اليوم بين بيرم وميقاتي.
من جانبه، يرى نائب رئيس رابطة موظفي القطاع العام، وليد الشعار، أن لا بديل من «الحل الشامل، المتضمن تصحيحاً للأجور ورفعاً للحد الأدنى يترافق وإعطاء بدل نقلٍ يحتسب وفق عدد الكيلومترات التي يقطعها الموظف من العمل وإليه، وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية بالشكل المطلوب لعائلات الموظفين». هذا في العام، لكن الشعّار يشدد على ضرورة البدء من مكانٍ ما، كأن «تقبل رابطة موظفي الإدارة العامة بطرح بيرم الذي سيحقق نقلةً نوعية على صعيد الأجور مرحلياً وكخطوة أولية، من دون أن تؤثّر التشرذمات الحزبية داخل الهيئة الإدارية على المقاربات الخاضعة للانتماءات السياسية لكل عضو».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
Lebanon 24
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
13:39 | 2022-06-28
28/06/2022 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة
Lebanon 24
ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة
01:50 | 2022-06-28
28/06/2022 01:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
14:32 | 2022-06-28
28/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد ابن راغب علامة حديث المواقع.. ظهر ببدلة "غريبة" والمتابعون: "شو هالقرف" (صور)
Lebanon 24
من جديد ابن راغب علامة حديث المواقع.. ظهر ببدلة "غريبة" والمتابعون: "شو هالقرف" (صور)
03:13 | 2022-06-28
28/06/2022 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يورغو شلهوب: اليوم وجدت دعوتي في الحياة (صور)
Lebanon 24
يورغو شلهوب: اليوم وجدت دعوتي في الحياة (صور)
08:14 | 2022-06-28
28/06/2022 08:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2022-06-28
الصلاحيات الرئاسية للحكومة: فوضى اجتهادات دستورية
22:08 | 2022-06-28
باسيل التقى ميقاتي "بحجم منفوخ" لتكتل "لبنان القوي" ويترك الباب للمفاوضات
22:16 | 2022-06-28
الترسيم البحري: تفاؤل حذر بانتظار "الخبر اليقين"
00:03 | 2022-06-29
الراعي انتقل إلى الديمان: آمل التوصل لحلول للأزمات التي تثقل كاهل المواطنين
23:17 | 2022-06-28
زراعة الذُرة في عكار: الحصاد اقترب...والمزارع أمام أزمة كبيرة!
23:08 | 2022-06-28
بكركي تدعم ميقاتي وفقاً لشروطها
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
29/06/2022 07:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
29/06/2022 07:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
29/06/2022 07:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact