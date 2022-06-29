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لبنان

الراعي انتقل إلى الديمان: آمل التوصل لحلول للأزمات التي تثقل كاهل المواطنين

Lebanon 24
29-06-2022 | 00:03
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إنتقل ليل امس، البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان، يرافقه المطران بولس الصياح، وكان في استقباله النائب جورج عطالله،رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف،القيم البطريركي الخوري طوني الآغا ورئيس الديوان الخوري خليل عرب وكاهن رعية بقاعكفرا ميلاد مخلوف والخوري جورج يرق وأمين سر رابطة قنوبين للرسالة والتراث الزميل جورج عرب وعدد من الراهبات.
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وخلال استراحة، أمل البطريرك الراعي التوصل الى حلول للازمات التي تثقل كاهل المواطنين، وتمنى المستقبلون لغبطته اقامة مريحة وصيفا مباركا في ربوع الوادي المقدس.
المصدر: الوكالة الوطنية
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