اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت

باشر لبنان التحضيرات للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد السبت المقبل في بيروت باعتبار لبنان يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

الاجتماع الذي سيعقد في فندق الحبتور ستواكبه جولات لوزراء الخارجية على المسؤولين اللبنانيين. وتعكف دوائر وزارة الخارجية بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية على اعداد جدول اعمال الاجتماع تحضيرا لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد بالجزائر في شهر تشرين الاول المقبل.

وقد تلقت دوائر الخارجية حتى الان تأكيدات بحضور عدد كبير من وزراء الخارجية العرب الاجتماع، فيما ينتظر استكمال حلقة المشاركين من الوزراء تباعا.

ومن المقرر ان يجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الوزراء العرب يوم الجمعة المقبل.