Advertisement

لبنان

أسباب "خاصة" وراء هجوم "القوات" على بري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-06-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-966741-637920872278207371.jpg
Doc-P-966741-637920872278207371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تقول أوساط مطلعة" إن الهجوم الاعلامي والسياسي الذي تقوم به القوات اللبنانية على رئيس مجلس النواب نبيه بري يعود بشكل اساسي الى شعور متزايد لديها بأن الرأي العام المسيحي يفضل مخاصمة "حركة امل" بشكل او بآخر في ظل الازمة الحالية.

وفي اعتقاد المصادر" ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد يكون غير راغب في ترك رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل متفردا في مخاصمة بري شد العصب المسيحي، لذلك قرر الذهاب بعيدا في هذه المعركة بالرغم من "العلاقة الودية" التي كانت تربطه برئيس مجلس النواب.

وكانت آخر فصول هجوم جعجع الاعلامي قوله في تغريدة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات "لمكافحة المخدّرات ومكافحة المخدّرين في كراسي السلطة". وأرفق تغريدته بصورة لكرسي رئاسة مجلس النواب.

وقد رد عضو كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل على رئيس جعجع في تغريدة له عبر "تويتر" قال فيها: فعلاً إن "الحكمة لا تحل الجسد المسترق للخطيئة"، وصدق من قال: "العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم.رحم الله الرئيس رشيد كرامي".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:13 | 2022-06-29
04:30 | 2022-06-29
04:27 | 2022-06-29
04:11 | 2022-06-29
04:09 | 2022-06-29
04:00 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website