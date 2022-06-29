أفران عالموعد.. "يلي سبق أخد الخبز"

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على الرغم من التطمينات التي تقدمها يومياً وزارة الاقتصاد بان لا أزمة طحين، ولا أزمة خبز في لبنان، الاّ أن الأفران تعمد على خلق أزمة في مسعى للضغط أكثر على الدولة، إما لرفع الدعم كلياً عن الطحين، أو السماح لها باستخدام الطحين المدعوم لصناعة منتجات أخرى.وفي هذا الاطار، لاحظ متابعون، ان الأفران تعمد الى تسليم الخبز ما بين الساعة السابعة والثامنة صباحاً على ان تعود بعدها وتقفل أبوابها أمام الزبائن بحجة نفاد المخزون، كما تمتنع الافران عن توزيع الخبز العربي على المحال التجارية وتكتفي بانواع أخرى من الخبز.