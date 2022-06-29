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لبنان

خطف سوري في زحلة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-06-2022 | 01:20
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اقدم مجهولون يستقلون سيارة من نوع "بيكانتو"، سوداء اللون، على خطف  شخص سوري من مدينة زحلة، وفروا به الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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