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لبنان

جعجع بحث مع سفير الأرجنتين التطورات السياسيّة بالبلاد

Lebanon 24
29-06-2022 | 01:35
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو أليس في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.
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سمير جعجع

موريسيو أليس

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