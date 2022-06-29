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لبنان

هذا ما حصل قرب منزل وزير الداخلية في طرابلس

Lebanon 24
29-06-2022 | 01:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين فجر اليوم على كسر وخلع باب رئيسي عائد لاحد المباني في شارع المئتين - طرابلس.
 
 
وذكرت مصادر "لبنان 24" ان المبنى موجود بالقرب من منزل وزير الداخلية والبلديات، في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
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طرابلس

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