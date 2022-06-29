هذا ما حصل قرب منزل وزير الداخلية في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين فجر اليوم على كسر وخلع باب رئيسي عائد لاحد المباني في شارع المئتين - طرابلس.

وذكرت مصادر "لبنان 24" ان المبنى موجود بالقرب من منزل وزير الداخلية والبلديات، في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.