ماذا حلّ بأهالي مبنى ضهر المغر المنهار؟

أفاد مندوب "لبنان 24" أن الأهالي الذين كانوا يقطنون في المبنى المنهار في طرابلس، والمباني الملاصقة له والمعرضة للانهيار ايضاً، انتقلوا الى السكن داخل مدرسة ضهر المغر الرسمية ومدرسة اخرى قريبة لحين تأمين بديل للسكن.

Advertisement

وقد قام عناصر من شرطة بلدية طرابلس بتوزيع عدد من الفرش والوسائد عليهم، كما عملت احدى الجمعيات الخيرية على توزيع ملابس ولوازم اخرى لهذه العائلات.



واشتكى الاهالي من عدم البدء بازالة ركام المبنى المنهار، وطالبوا بالكشف على باقي الابنية الملاصقة والمهددة بالسقوط، كما طالبوا الهيئة العليا للاغاثة بتأمين بديل للسكن واللوازم الضرورية لهم فوراً.