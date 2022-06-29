في هذه المنطقة... اصابة طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ

ذكر مندوب "لبنان 24" أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاماً أصيب بطلق ناري من مسدس حربي عن طريق الخطأ، كان يلهو به احد الاشخاص في منطقة الميناء - طرابلس.



وقد اصيب في فخذه اصابك طفيفة، نقل على إثرها الى المستشفى وحالته جيدة.

Advertisement