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لبنان

في هذه المنطقة... اصابة طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ

Lebanon 24
29-06-2022 | 02:14
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ذكر مندوب "لبنان 24" أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاماً أصيب بطلق ناري من مسدس حربي عن طريق الخطأ، كان يلهو به احد الاشخاص في منطقة الميناء - طرابلس.

وقد اصيب في فخذه اصابك طفيفة، نقل على إثرها الى المستشفى وحالته جيدة.
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طرابلس

مسدس

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