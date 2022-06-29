ميقاتي من بعبدا: سلمت عون تشكيلة الحكومة التي اراها مناسبة

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا نتائج الاستشارات النيابية.ميقاتي أشار من بعبدا، الى انه سلم رئيس الجمهورية تشكيلة الحكومة التي يراها مناسبة في هذه الظروف وطلب الرئيس ان يدرسها.