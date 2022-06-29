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لبنان

ميقاتي من بعبدا: سلمت عون تشكيلة الحكومة التي اراها مناسبة

Lebanon 24
29-06-2022 | 02:13
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي في  قصر بعبدا نتائج الاستشارات النيابية.
ميقاتي أشار من بعبدا، الى انه سلم رئيس الجمهورية تشكيلة الحكومة التي يراها مناسبة في هذه الظروف وطلب الرئيس ان يدرسها.
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ميشال عون

نجيب ميقاتي

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