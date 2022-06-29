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لبنان
درويش: الباب مفتوح على الاحتمالات المطروحة كافة
Lebanon 24
29-06-2022
|
02:25
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شدد النائب السابق علي درويش على ان الحاجة الوطنية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد على الرغم من التناقضات بين اراء الكتل.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، لم يستبعد درويش عودة بعض الوجوه الوزارية في التشكيلة الجديدة، استناداً الى تقييم الرئيس نجيب ميقاتي لعملهم ونجاحهم في وزاراتهم، لكن الامر ليس محسوماً ويعود لمقاربة الرئيس ميقاتي الحكومية.
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وأشار درويش الى ان الباب مفتوح على الاحتمالات المطروحة كافة بما فيها تعويم حكومة تصريف الاعمال او القيام ببعض التعديلات عليها، مع الاخذ بالاعتبار توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على التشكيلة الجديدة والحصول على ثقة المجلس النيابي.
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