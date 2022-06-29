بيع الخبز "فلت"... كم بلغ سعر الرغيف بالسوق السوداء؟

إنتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر بيع الخبز "فلت" لا بالربطة، ويباع الرغيف بالسوق السوداء، مقابل 5000 ألف ليرة، وسط انقطاع للخبز في الكثير من الأفران.

ولم تعرف هوية المتجر الذي قام بهذه الخطوة.