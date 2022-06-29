السيد: عالجوا هذا الوضع قبل ان يتحوّل إلى مشكلة أمنية

غرّد النائب جميل السيّد على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "وردتني عشرات الإتصالات من أمّهات في البقاع للشكوى من أمرين،



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وأضاف، "أننا تواصلنا مع المسؤولين وكلّهم يدّعون العجز! عالجوا هذا الوضع قبل أن يتحوّل إلى مشكلة أمنية". أولًا: صعوبة شراء الخبز لأن بعض الأفران تبيعه لبعض النازحين للسوق السوداء أو للتهريب إلى سوريا، وثانيًا: الإنقطاع الكلي للكهرباء".وأضاف، "أننا تواصلنا مع المسؤولين وكلّهم يدّعون العجز! عالجوا هذا الوضع قبل أن يتحوّل إلى مشكلة أمنية".