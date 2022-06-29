السيد: عالجوا هذا الوضع قبل ان يتحوّل إلى مشكلة أمنية

وردتني عشرات الاتصالات من امّهات في البقاع للشكوى من أمرين:
أولا:صعوبة شراء الخبز لأن بعض الافران تبيعه لبعض النازحين للسوق السوداء أو للتهريب الى سوريا،
وثانياً: الإنقطاع الكلي للكهرباء!
تواصلنا مع المسؤولين وكلّهم يدّعون العجز!
عالجوا هذا الوضع قبل ان يتحوّل إلى مشكلة أمنية…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 29, 2022
وردتني عشرات الاتصالات من امّهات في البقاع للشكوى من أمرين:
أولا:صعوبة شراء الخبز لأن بعض الافران تبيعه لبعض النازحين للسوق السوداء أو للتهريب الى سوريا،
وثانياً: الإنقطاع الكلي للكهرباء!
تواصلنا مع المسؤولين وكلّهم يدّعون العجز!