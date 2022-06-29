28
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
19
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المواطن يدفع 3 فواتير كهرباء.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
29-06-2022
|
03:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المستشار في شوؤن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر طبش أنه يؤيد رفع فاتورة الاتصالات ولكن ليس بهذه الطريقة التي تُعتمد حاليا عبر تحميل المواطن اعباء المازوت الذي يتكبدها القطاع المملوك من الدولة اللبنانية حيث أصبح المواطن يدفع 3 فواتير كهرباء: فاتورة شركة كهرباء لبنان، فاتورة المولدات الخاصة وفاتورة المازوت بقطاع الاتصالات.
Advertisement
وأضاف طبش في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 أن فاتورة الاتصالات في لبنان هي الأغلى من بين دول العالم مقارنة بالدخل الفردي وبالحد الأدنى للأجور.
ولفت الى ان البطاقات التي يتم طرحها حاليا اسعارها ليست ثابتة بل هي تتحرك مع تحرك صيرفة الذي لا يعرف الثبات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
Lebanon 24
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
13:39 | 2022-06-28
28/06/2022 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يورغو شلهوب: اليوم وجدت دعوتي في الحياة (صور)
Lebanon 24
يورغو شلهوب: اليوم وجدت دعوتي في الحياة (صور)
08:14 | 2022-06-28
28/06/2022 08:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
14:32 | 2022-06-28
28/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف بعد صراع مع المرض! (صورة)
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف بعد صراع مع المرض! (صورة)
08:34 | 2022-06-28
28/06/2022 08:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة
Lebanon 24
التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة
11:26 | 2022-06-28
28/06/2022 11:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:36 | 2022-06-29
ماذا قال ميقاتي عن التشكيلة الحكوميّة التي قدّمها لعون؟
06:00 | 2022-06-29
الرئيس المكلّف "يفاجئ" الجميع.. الكرة في "ملعب" رئيس الجمهورية
06:45 | 2022-06-29
أين تذهب "ربطات الخبز"؟
07:50 | 2022-06-29
امن الدولة: حملة لمكافحة حرق الاطارات في النبطية وتوقيف 3 شاحنات محملة بنحو 360 اطارا
07:39 | 2022-06-29
الرئيس ميقاتي تابع ملف القطاع العام... وإقتراحات لحل الأزمة المعيشية للموظفين
07:38 | 2022-06-29
عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
29/06/2022 14:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
29/06/2022 14:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
29/06/2022 14:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact