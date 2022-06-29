المواطن يدفع 3 فواتير كهرباء.. اليكم التفاصيل

Advertisement

أعلن المستشار في شوؤن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر طبش أنه يؤيد رفع فاتورة الاتصالات ولكن ليس بهذه الطريقة التي تُعتمد حاليا عبر تحميل المواطن اعباء المازوت الذي يتكبدها القطاع المملوك من الدولة اللبنانية حيث أصبح المواطن يدفع 3 فواتير كهرباء: فاتورة شركة كهرباء لبنان، فاتورة المولدات الخاصة وفاتورة المازوت بقطاع الاتصالات.وأضاف طبش في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 أن فاتورة الاتصالات في لبنان هي الأغلى من بين دول العالم مقارنة بالدخل الفردي وبالحد الأدنى للأجور.ولفت الى ان البطاقات التي يتم طرحها حاليا اسعارها ليست ثابتة بل هي تتحرك مع تحرك صيرفة الذي لا يعرف الثبات.