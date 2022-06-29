Advertisement

لبنان

المواطن يدفع 3 فواتير كهرباء.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-06-2022 | 03:27
A-
A+
Doc-P-966793-637920953841231341.png
Doc-P-966793-637920953841231341.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المستشار في شوؤن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر طبش أنه يؤيد رفع فاتورة الاتصالات ولكن ليس بهذه الطريقة التي تُعتمد حاليا عبر تحميل المواطن اعباء المازوت الذي يتكبدها القطاع المملوك من الدولة اللبنانية حيث أصبح المواطن يدفع 3 فواتير كهرباء: فاتورة شركة كهرباء لبنان، فاتورة المولدات الخاصة وفاتورة المازوت بقطاع الاتصالات.
Advertisement
وأضاف طبش في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 أن فاتورة الاتصالات في لبنان هي الأغلى من بين دول العالم مقارنة بالدخل الفردي وبالحد الأدنى للأجور.
ولفت الى ان البطاقات التي يتم طرحها حاليا اسعارها ليست ثابتة بل هي تتحرك مع تحرك صيرفة الذي لا يعرف الثبات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:36 | 2022-06-29
06:00 | 2022-06-29
06:45 | 2022-06-29
07:50 | 2022-06-29
07:39 | 2022-06-29
07:38 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website