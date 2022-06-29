سيدة تصرخ وتطلب النجدة من منزلها في طرابلس... هذا ما فعله شبان المنطقة!

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وعلى اثرها تدخل الشبان وعملوا على انقاذ السيدة وضرب الابن المعتدي. تفاجأ عدد من الشبان المتواجدين محيط شارع الايمان في طرابلس، بصوت سيدة تصرخ من نافذة غرفتها وتطلب الاستغاثة والنجدة بعد اقدام ابنها على ضربها بعصا، وفق مندوبة "لبنان 24".وعلى اثرها تدخل الشبان وعملوا على انقاذ السيدة وضرب الابن المعتدي.

وذكرت مصادر انها ليست المرة الاولى التي يقدم عليها الابن بضرب والديه.



ولم يعرف اذا كان الإبن يعاني من اضطرابات نفسية او ما شابه.