بسبب التهريب... خلاف واطلاق نار وسقوط قتيل في جرود عرسال

تطور خلاف عند الحدود اللبنانية السورية، في محلة العجرم في جرود عرسال، بين اللبناني أ.الحجيري والسوري أ. طفيلية، على خلفية امور تهريب بين الاراضي اللبنانية والسورية، الى اقدام الحجيري على اطلاق النار على طفيلية ما ادى الى مقتله على الفور، وفق مندوبة "لبنان 24".

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