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لبنان

علامة: لتسهيل أمور العاملين في السلك الدبلوماسي لإستمرار تحقيق التواصل مع الإغتراب اللبناني

Lebanon 24
29-06-2022 | 04:27
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 اكد المكتب الإعلامي لرئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب الدكتور فادي علامة في بيان أنه "بالاضافة إلى الأزمات الظاهرة التي يعانيها اللبنانيون، هناك أزمة بعيدة من الأعين يعانيها العاملون في السلك الديبلوماسي وبالتواصل مع عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية في الخارج أكّدوا للأسف أنهم وفريق عملهم يعيشون شهريا تحت ضغط إحتمال عدم تسديد رواتبهم الشهرية وهم موجودون خارج الوطن ليمثلوا لبنان وقد أحسنوا دوماً في ذلك أو ليشكلوا حلقة الوصل بين المغترب ووطنه وملجأ لكل لبناني في الخارج وما قصروا يوماً في ذلك".
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ختم البيان:"المطلوب اليوم من المعنيين تسهيل أمور العاملين في هذا السلك لاستمرار تحقيق التواصل مع الاغتراب اللبناني والعالم الخارجي في وقت نحن بأمس الحاجة الى الدعم الذي يؤمنه ذلك ولإظهار صورة لبنان الحقيقية أمام المجتمع الدولي في ظل مفاوضات الحكومة والبنك الدولي ".
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